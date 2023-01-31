شكرا لقرائتكم خبر عن انتهت.. زياش يغادر تشيلسي إلى الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الأيام القليلة الماضية، والتي تؤكد اقتراب رحيل المغربي حكيم زياش عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، بخوض تجربة أوروبية جديدة خارج الدوري الإنجليزي.

ويقترب صاحب الـ 29 عامًا من الرحيل عن البلوز بسبب عدم تمتعه بالفرصة الكافية للمشاركة في المباريات والاعتماد عليه بشكلٍ وأساسي.

باريس سان جيرمان يقترب من ضم زياش

وبالفعل دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن أبرز المهتمين لضم نجم المغرب، قبل إغلاق ميركاتو الشتاء "يناير 2023".

ووفقًا لما أكده الصحفي الموثوق "سايمون جونز"، فإن زياش وصل إلى باريس لاستكمال المحادثات مع باريس سان جيرمان، تمهيدًا للانضمام إليه.

أرقام زياش مع تشيلسي

وفي سياق متصل.. انضم لاعب الوسط المهاجم إلى صفوف البلوز في صيف 2020، قادمًا من آياكس أمستردام الهولندي بعد المستوى المتألق الذي حققه اللاعب مع الفريق، حتى صيف 2025.

شارك زياش مع تشيلسي منذ مطلع الموسم الحالي في 14 مباراة فقط لا غير، ناجحًا في المساهمة بهدف وحيد دون تسجيل أي هدف.