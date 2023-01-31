شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" تناقش أهمية إنشاء المدن الذكية المستدامة والتحول للبناء الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، موضوع توجه الدولة نحو البناء الأخضر وإنشاء المدن الذكية المستدامة، الذى سبق وأن تم تأجيله خلال الأسبوع الماضى.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ترأس الاجتماع الأول للمجلس المصرى للبناء الأخضر والمدن المستدامة، بعد إعادة تشكيله، قائلا:" نهدف من خلال المجلس المصرى للبناء الأخضر والمدن المستدامة، لوضع سياسات وقواعد قابلة للتطبيق فى مجال العمران الأخضر والمدن المستدامة على أرض الواقع، وهذا أمر مهم جداً فى ضوء رؤية مصر 2030، واستضافة مصر للمؤتمر العالمي للمناخ Cop 27، موضحاً أن تحديات التغير المناخى كبيرة جداً، وفى مقدمتها، التصحر وقلة المياه، والإنتاج الزراعى، بالإضافة إلى تأثيراته على مجالات الطاقة والصناعة وغيرها.

وأضاف وزير الإسكان، أن مفهوم البناء الأخضر، هو أمر هام جداً، فى ظل حجم التوسع العمرانى الكبير على مستوى الدولة المصرية، والكم الكبير من المنشآت المختلفة التى تم ويجرى تنفيذها، فى إطار تحقيق مخرجات المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، وأهمها، التوسع العمرانى، ومضاعفة رقعة المعمور، فلدينا أكبر خطة بناء فى التاريخ المصرى، ففى وقت واحد نعمل فى تنمية 37 مجتمعا عمرانيا جديدا (22 منها جارٍ العمل بها – والباقى جارٍ تخطيطها)، والهدف من تلك المجتمعات العمرانية الجديدة "مدن الجيل الرابع"، ليس استيعاب الزيادة السكانية فحسب، بل الهدف الرئيسى، هو فتح مناطق تنمية اقتصادية جديدة، لأن العمران القائم أصبح غير قادر على إعالة قاطنيه اقتصادياً.