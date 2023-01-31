شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تناقش عدم تفعيل منظومة كارت الفلاح فى بعض المحافظات.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، عدد من طلبات الإحاطة، تستهلها بطلى الإحاطة المقدمين من النائب جابر أبو خليل، بشأن تضرر واضعي اليد بأسوان من قرار الدكتور وزير الري الأسبق بتحرير محاضر وتحصيل غرامات من المنتفعين بأراضي وضع اليد بقريتي (الرقبة والشيخ فضل) مركز دراو محافظة أسوان دون مراعاة لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.

وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن سيد خليل، بشأن المغالاة في تحديد أسعار الأراضي المؤجرة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي دون مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمنتفعين بمحافظة أسوان.

وتستكمل اللجنة مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن إهمال وزارة الموارد المائية والري بمحافظة القليوبية في متابعة أعمال تطهير ورفع مخلفات رشاح ترعة الجبلاوية والرشاح البلبيسي بمنطقة مؤسسة الزكاة بحي المرج محافظة القاهرة، وتعنت إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ فى اتخاذ قرارات تحقق الصالح العام للمواطنين.

وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد خليل، بشأن عدم تفعيل منظومة كارت الفلاح فى بعض المحافظات لصرف الأسمدة والمبيدات من الجمعيات الزراعية ومواجهة مشاكل الفلاحين فى استخراج وتفعيل الكارت الذكى، وطلب مقدم من النائب درويش مرعى، بشأن حاجة الجمعيات الزراعية بمحافظة القليوبية إلى التطوير والتحديث وتزويدها باللوجستيات الرقمية لدعم قدراتها فى مجال خدمة الزراع، وطلب أخر مقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن المبالغة في تقدير القيمة الإيجارية أو مقابل حق الانتفاع للمباني المقامة على جسور المصارف والترع بمحافظة الدقهلية، وأخيرا طلب مقدم من النائبة ليلي أحمد أبو اسماعيل، بشأن عدم وصول مياه الري إلى أراضي الأوقاف وسبله الى بمركز ومدينة سمنود محافظة الغربية نظراً للتعديات عليها وعدم تطهيرها.