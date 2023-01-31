ملفات أمنية تجمع رئيسي السودان وتشاد

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من جهته بدأ نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي أمس، زيارة رسمية إلى جمهورية تشاد تستغرق يوما واحدا، تتناول قضايا الحدود والإرهاب، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث رئيس الفترة الانتقالية لتشاد محمد إدريس ديبي أمس، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان الذي يزور نجامينا عددا من الملفات الأمنية وقضايا الإرهاب، وسبل دعم العلاقات الثنائية وتأمين الحدود المشتركة بين البلدين إضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية.من جهته بدأ نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي أمس، زيارة رسمية إلى جمهورية تشاد تستغرق يوما واحدا، تتناول قضايا الحدود والإرهاب، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.

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