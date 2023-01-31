شكرا لقرائتكم خبر عن 8 طلبات إحاطة على مائدة لجنة الصناعة بمجلس النواب.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، نستعرضها كما يلى:

1. طلب إحاطة مقدم من النائبة سلمي محمد مراد، بشأن قرار وزير التموين بحذف العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من البطاقات التموينية.

2. طلب إحاطة مقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن إيقاف صرف المقررات التموينية المقررة شهرياً لبطاقات التموين الخاصة لبعض العاملين بوزارة المالية.

3. طلب إحاطة مقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن التحول اختيارياً من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.

4. طلب إحاطة مقدم من النائبة غادة الضبع، بشأن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1001 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بسوهاج لصالح الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة (للشركة القابضة للصناعات الغذائية) لإقامة مجمع استهلاكي وحتى الآن لم يتم إنشاؤه.

5. طلب إحاطة مقدم من النائب محمد جبريل محمد، بشأن تضرر العاملين بشركة الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية من تدني مستوي أجور العاملين بالشركة.

6. طلب إحاطة مقدم من النائب محمود هشام توشكي، بشأن نقص منافذ وزارة التموين في بولاق الدكرور وغياب الرقابة على الأسواق.

7. طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن فرض العديد من أصحاب البقالات التموينية على الأهالي سلع معينة بديلا عن السلع الأساسية.

8. طلب إحاطة مقدم من النائب عمرو درويش، بشأن استمرار مشاكل مشروع جمعيتي.