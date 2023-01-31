شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب مسدس يعمل بضغط الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة رأفت وهيب عازر مدير الاداره من ضبط محاولة تهريب مسدس يعمل بضغط الهواء بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إيطاليا على رحلة طائرة خطوط نيوز القادمة من مالبينزا اشتبه وليد جمال حسن مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة صالة الوصول نظرا لكثره حقائبه .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة يوسف حامد مأمور الفحص وهاني مصطفي فتلاحظ وجود كثافة معدنيه معتمة داخل إحدي الحقائب .

وبالعرض على محمود محمد سعيد مدير إدارة الحركة قرر تكليف مصطفي محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود مسدس ضغط هواء بالخزينة الخاصه به ، بالعرض علي إدارة المفرقعات بمطار القاهره الدولي أفادت بأن المشمول محظور دخوله البلاد طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ .

قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم ٥ لسنة ٢٠٢٣ وتحريز المضبوطات وعرض الراكب علي النيابة المختصة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .