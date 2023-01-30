شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات من تشيلسي للتعاقد مع افضل لاعب شاب في كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن حقيقة ضم نادي تشيلسي للاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا البرتغالي إنزو فرنانديز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

تشيلسي يرغب في التعاقد مع إنزو فيرنانديز



وأكدت التقارير أن مجلس إدارة نادي تشيلسي يرغب في التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا البرتغالي إنزو فرنانديز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويرغب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا البرتغالي إنزو فرنانديز في الإنضمام إلى نادي تشيلسي الإنجليزي.

وسوف يضغط لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا البرتغالي إنزو فيرنانديز على مجلس إدارة الفريق من أجل الرحيل إلى صفوف تشيلسي.

موعد مباراة تشيلسي القادمة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي لخوض مباراة أمام نظيره نادي فولهام ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ونادي فولهام يوم الجمعة المقبل الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.



ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي المركز العاشر برصيد 29 نقطة في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.