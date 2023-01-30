شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مالي ضخم من إيفرتون للتعاقد مع لاعب تشيلسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وصلت العديد من العروض إلى مجلس إدارة نادي تشيلسي من أجل ضم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإنجليزي كونور جالاجر.

وكشفت تقارير صحفية عن آخر العروض التي وصلت من أجل التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي كونور جالاجر.



إيفرتون يريد التعاقد مع كونور جالاجر



وأكدت التقارير أن مجلس إدارة نادي إيفرتون يريد التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي كونور جالاجر خلال الفترة القادمة.



وتقدم مجلس إدارة نادي إيفرتون بعرض قيمته المالية 40 مليون إسترليني من أجل ضم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي كونور جالاجر.



موعد مباراة تشيلسي القادمة



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي لخوض مباراة أمام نظيره نادي فولهام ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ونادي فولهام يوم الجمعة المقبل الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.



ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي المركز العاشر برصيد 29 نقطة في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.