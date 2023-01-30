شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يقترب من خطف موهبة تشيلسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن حقيقة رحيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي حكيم زياش عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة القادمة.

زياش يقترب من الرحيل عن تشيلسي

وأكدت التقارير أن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي حكيم زياش اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

باريس سان جيرمان يقترب من ضم حكيم زياش



ويسعى مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي حكيم زياش خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

واقترب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي حكيم زياش من الإنضمام إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

موعد مباراة تشيلسي القادمة



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي لخوض مباراة أمام نظيره نادي فولهام ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ونادي فولهام يوم الجمعة المقبل الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.



ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي المركز العاشر برصيد 29 نقطة في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.