شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج قرعة دور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.. مواجهات نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهت منذ قليل مراسم قرعة دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، الذي أقامها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وكان ليفربول ودع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أمس، عقب الهزيمة أمام برايتون، بهدفين مقابل هدف، في دور الـ32.

وأيضًا ودع آرسنال البطولة عقب الهزيمة أمام مانشستر سيتي، بهدف نظيف دون رد.

وأسفرت نتيجة قرعة دور الـ16، عن وقوع مانشستر سيتي لمواجهة نظيره بريستول سيتي.

نتائج قرعة دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي

وجاءت نتيجة قرعة دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، كالتالي:

ساوثهامبتون ضد لوتون تاون أو جريمسبي تاون.

ليستر سيتي ضد بلاكبرن أو برمنجهام سيتي.

ستوك سيتي وبرايتون.

ريكسهام أو شيفيلد يونايتد ضد توتنهام.

فولهام ضد سندرلاند أو ليدز يونايتد.

بريستول سيتي ضد مانشستر سيتي.

مانشستر يونايتد ضد ديربي كاونتي ووست هام.

إبسويتش تاون أو بيرنلي ضد شيفيلد وينزداي أو فليتوود تاون.