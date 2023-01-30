شكرا لقرائتكم خبر عن رومانو يؤكد إنتقال نجم تشيلسي إلى أرسنال فى صفقة مدوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشار الصحفي الموثوق فابريزو رومانو، والمتخصص فى سوق الانتقالات، عن إقتراب أرسنال من التعاقد مع النجم الإيطالي جورجينهو، نجم وسط تشيلسي الإنجليزي، والذي سينتهي تعاقده مع البلوز فى نهاية الموسم الجاري، مما يمهد الطريق أمام الجانرز فى ضم اللاعب بصفقة إنتقال حر.

وأكد رومانو أن مسئولي أرسنال وضعوا جورجينهو كخيار بديل حال عظم التعاقد مع كايسيدو والذي يتردد برايتون فى مسألة رحيله، مما قد يصعب الصفقة فى الساعات القادمة، فى ظل ضيق الوقت الذي يعاني منه الفريق.

ويسعي مسئولي أرسنال إلى حل أزمة وسط الملعب، خاصة بعد إصابة النني الأخيرة وتأكد غيابه عن عن الفريق لنهاية الموسم الجاري، ليصبح الفريق مطالبا بإيجاد بديل سريع للاعب فى المريكاتو الشتوي الحالي.



موقف تشيلسي من رحيل جورجينهو

وأكدت بعض المصادر الواردة من معقل تشيلسي أن الفريق لا يمانع رحيل جورجينهو، ولكن فى حالة رحيل اللاعب فى المريكاتو الحالي للإستفادة المادية من اللاعب وعدم الإنتظار إلى نهاية الموسم، والذي سيحق للاعب الرحيل بشكل مجاني عن البلوز.



موقف جورجينهو من عرض أرسنال

ومن جانبه، يري جورجينهو أن فكرة إنتقاله إلى أرسنال ستكون جيدة للغاية فى المرحلة المقبلة، حيث سيضمن اللاعب المشاركة فى دوري الأبطال الموسم القادم، فى ظل تقديم المدفعجية موسما رائعا وإعتلاء صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.