الكرملين يصف تصريحات جونسون عن تهديد بوتين بقتله بصاروخ بالـ«كذبة»

نفى «الكرملين»، اليوم الإثنين، مزاعم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون الذي قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدّده بضربة صاروخية، خلال مكالمة هاتفية قبل غزو أوكرانيا. وقال المتحدث باسم «الكرملين» ديمتري بيسكوف للصحافيين، إن ما قاله جونسون ليس صحيحاً، أو بتعبير أدق «كذبة».

وكان جونسون قد قال، في حديث ضمن فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، إن الرئيس الروسي سأله عن احتمالات انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو»، وردّ جونسون بأن هذا لن يكون «في المستقبل المنظور».

ووصف جونسون المكالمة بأنها كانت «طويلة جداً» و«الأكثر استثنائية» في فبراير/شباط 2022 وتبعتها زيارته إلى كييف حين كان رئيساً لوزراء بريطانيا.

وقال جونسون: «لقد هددني في وقت ما وقال: بوريس، لا أريد أن أؤذيك لكن، بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة فقط، أو شيئاً من هذا القبيل».

إلى ذلك أدان بيسكوف الهجوم بالطائرات المسيّرة على منشأة تصنيع دفاعي في إيران، قائلاً إنه يعكف على تحليل ما حدث. وأضاف: «ليس بوسع المرء سوى إدانة مثل هذه التصرفات الموجهة ضد دولة ذات سيادة».