انت الان تتابع خبر شرطة البصرة تكشف جريمة قتل رجل وزوجته بـ"مطرقة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة البصرة، الاثنين، عن جريمة قتل مواطن وزوجته بواسطة مطرقة واعتقال الجاني.

وبينت القيادة في بيان،أن "فريق عمل مشترك من قسم شرطة الدير والاستخبارات ومكافحة اجرام الدير، ومركز شرطة الزوين، استطاع وفي غضون وقت قياسي من كشف ملابسات جريمة قتل مواطن وزوجته بواسطة مطرقة وبداعي السرقة".

وأضافت أنه "تم التعرف على الجاني والقاء القبض عليه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل".