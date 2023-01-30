انت الان تتابع خبر في بروكسل.. عملية طعن قرب مقر المفوضية الأوروبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس بلدية بروكسل، فيليب كلوز، في تغريدة على "تويتر" "هجوم بسكين في محطة شومان.. التنسيق مع مختلف أجهزة الشرطة أتاح توقيف المهاجم بسرعة".

من جهتها، قالت الشرطة الفدرالية بحسب وكالة "فرانس برس"، إن شخصا أصيب بجروح في الهجوم الذي وقع قرابة الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي، من دون مزيد من المعلومات عن دوافع المهاجم.



من ناحيته، قال مكتب المدعي العام الفدرالي إنه حتى الآن لم يطلب منه وضع يده على القضية.