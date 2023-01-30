انت الان تتابع خبر نائب بشأن الموازنة: موضوعها يحتاج الكثير من التفاصيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد النائب عن كتلة اشراقة كانون باسم الغرابي، الاثنين، أن موضوع الموازنة العامة يحتاج الكثير من التفاصيل، فيما كشف عن محاولات لاحتساب مساحة المحافظة في التخصيصات.



وقال الغرابي خلال حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "الشعب يعاني والوضع غير مستقر في الشارع وموضوع سعر صرف الدولار والناس تتخوف من موضوع الرواتب".

وأعرب الغرابي عن أمله "من الحكومة بإرسال الموازنة بأقرب وقت ممكن"، معتبراً أن "موضوع الموازنة يحتاج الكثير من التفاصيل"، كاشفاً عن "هناك محاولات لاحتساب مساحة المحافظة في التخصيصات".

وفي شأن آخر قال الغرابي، إن "هناك فرقا كبيرا بين المستقل والمعارضة وغياب الصورة الواضحة للمعارضة"، مشدداً بالقول "المعارضة ليست باج يعلق على الصدر وإنما ممارسات ونحتاج وقتاً لكي تأخذ المعارضة مكانها".