شكرا لقرائتكم خبر تبون: الجزائر تدعم استقرار اليمن وليبيا وسوريا والسودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس، استعداد بلاده الدائم للمساعدة في البحث عن السبل الكفيلة إلى التوافق والاستقرار في كل من: اليمن وليبيا وسوريا والسودان، مجددا تمسك والتزام بلاده بمبادرة السلام العربية.

وقال تبون في رسالة وجهها للمشاركين في أشغال الدورة الـ17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي افتتحت في العاصمة الجزائرية، إن بلاده تتابع باهتمام بالغ التطورات الحالية في بعض بلدان العالم الإسلامي»الشقيقة»، ويتعلق الأمر بكل من دول: اليمن وليبيا وسوريا والسودان.

وأكد تبون، في الرسالة التي قرأها نيابة عنه إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب)، بأن الجزائر ستظل على استعداد دائم للمساعدة في البحث عن السبل الكفيلة إلى التوافق والاستقرار، وستبقى حريصة على الدعوة للحوار الشامل والمصالحة الوطنية. كما أكد أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية لكل الدول الإسلامية، داعيا إلى مضاعفة الجهود لحشد مزيد من الدعم المالي والسياسي، لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود إزاء لما يتعرض له من «الكيان الصهيوني».

وجدد تمسك بلاده والتزامها بمبادرة السلام العربية بكل عناصرها الرامية إلى ضمان تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة، وأوضح أن الجزائر ستعمل مع الأشقاء في العالم الإسلامي، ومع كل الدول المناصرة للحق والحرية في العالم، على تكريس العضوية الكاملة لدولة فلسطين في منظمة الأمم المتحدة.

واستطرد: «في الوقت الذي أجدد فيه التهاني للإخوة الأشقاء الفلسطينيين على التوافق حول إعلان الجزائر التاريخي للم الشمل، من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية، أدعو اتحادكم الموقر إلى مرافقة الإخوة الفلسطينيين نحو استكمال هذا المشروع الوطني، وتنفيذ الاستحقاقات الوطنية المنصوص عليها في خارطة الطريق المعتمدة».

كما شدد تبون، على ضرورة تعزيز أواصر التعاون بين الشعوب الإسلامية، في ظل النزاعات والصراعات المعقدة، وكذلك الأزمات المتعددة، مبرزا تطلعه مع «شعوب عالمنا الإسلامي إلى بعث روح جديدة في العمل الجماعي لعزة ديننا وأوطاننا».