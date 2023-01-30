2000 سلة سعودية لتخفيف معاناة الصوماليين والأفغان

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ووزع المركز 500 سلة غذائية في مديرية بركي برك بولاية لوجر بأفغانستان، استفاد منها 500 أسرة بواقع 3.000 فرد، في إطار الجهود التي تقدمها المملكة للتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات بمختلف مدن وولايات أفغانستان. كما وزع المركز 1.000 سلة غذائية في مدينة نيامي بالنيجر، استفاد منها 1.000 أسرة بواقع 7.176 فردا.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تدخل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإنقاذ حياة عدد كبير من المتضررين من الجفاف، والفئات الأشد احتياجا والنازحين في الصومال، ووزع 1.500 سلة غذائية في منطقة بارطيري بمحافظة جيدو، التابعة لولاية جوبالاند بجمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 9.000 فرد.ووزع المركز 500 سلة غذائية في مديرية بركي برك بولاية لوجر بأفغانستان، استفاد منها 500 أسرة بواقع 3.000 فرد، في إطار الجهود التي تقدمها المملكة للتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات بمختلف مدن وولايات أفغانستان. كما وزع المركز 1.000 سلة غذائية في مدينة نيامي بالنيجر، استفاد منها 1.000 أسرة بواقع 7.176 فردا.

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