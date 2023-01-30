الجيش الصومالي يقتل 136 إرهابيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت قوات الجيش الصومالي قتلها نحو 136 إرهابيا من ميليشيات حركة الشباب الإرهابية بضاحية مدينة «جنالي» بمحافظة شبيلي السفلى، وذلك في عملية عسكرية بالتعاون مع جهاز الأمن والمخابرات و»القوات الصديقة».

وأكد نائب وزير الإعلام الصومالي عبدالرحمن يوسف العدالة في مؤتمر صحفي، أن من بين القتلى 3 من القادة الميدانيين. وأضاف أن الجيش قام أيضا بتدمير مركبات ومصادرة معدات قتالية منسوبة للمتمردين في العملية العسكرية.

وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أعلن أخيرا استئناف عملية عسكرية واسعة النطاق، للقضاء على فلول ميليشيات الإرهاب جنوب البلاد.