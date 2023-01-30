الجيش الصومالي يقتل 136 إرهابيا

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وأكد نائب وزير الإعلام الصومالي عبدالرحمن يوسف العدالة في مؤتمر صحفي، أن من بين القتلى 3 من القادة الميدانيين. وأضاف أن الجيش قام أيضا بتدمير مركبات ومصادرة معدات قتالية منسوبة للمتمردين في العملية العسكرية.وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أعلن أخيرا استئناف عملية عسكرية واسعة النطاق، للقضاء على فلول ميليشيات الإرهاب جنوب البلاد.
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