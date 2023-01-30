7 ملايين طفل يمني محرومون من المدارس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مركز «سيفيك» الدولي الخاص بحماية المدنيين أن النازحين في محافظة مأرب لا يزالون يواجهون التهديدات من صواريخ ومسيرات الحوثيين.

وأكد فيديريكو بوريلو، المدير التنفيذي لمركز «سيفيك»، عقب زيارته مخيمات النازحين في مأرب، أن هناك الكثير من العائلات النازحة التي تضررت جراء ضربات الصواريخ والطائرات من دون طيار التي أصابت خيامهم أو ملاعب الأطفال، مؤكدا أن النازحين من النساء والرجال والأطفال الذين فروا إلى مأرب بحثا عن الأمان لا يزالون يواجهون التهديدات داخل أماكن لجوئهم.

وذكر المركز، في بيان وزعه على وسائل الإعلام، أنه وخلال العام الحالي، سيحتاج ما يقدر بنحو 6 ملايين شخص إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية في اليمن، أكثر من نصفهم (51 %) هم من الأطفال دون سن 17، في حين يمثل النساء والأطفال ما يصل إلى 80 % من إجمالي السكان النازحين، وقدر المركز، وجود 7 ملايين طفل غير ملتحقين بالمدارس، منهم 47 % من الإناث.

من جهة أخرى أعلن مشروع نزع الألغام في اليمن مسام السعودي إنه تمكن خلال الأسبوع الرابع من يناير 2023 من انتزاع 1.081 لغما وذخيرة زرعتها ميليشيات الحوثي في عدة محافظات يمنية. وأضاف مسام في تقرير نشره مركزه الإعلامي على تويتر، أن الألغام المنزوعة منذ بداية الشهر وحتى الـ 27 منه بلغت 4615 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وذكر التقرير أن إجمالي الألغام المنزوعة منذ بداية المشروع ارتفع إلى 384 ألفا و274 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

وكان فريق الخبراء الدوليين البارزين التابع للأمم المتحدة، قال في تقريره المقدم لمجلس الأمن الدولي، مؤخرا، «إن استخدام الحوثيين للألغام الأرضية بشكل عشوائي ومنهجي، ولا سيما على طول الساحل الغربي، يشكل تهديدا مستمرا للسكان المدنيين».

وفي سياق جرائم الحوثي فرضت سلطة ميليشيات الحوثي، حارسا قضائيا، على مستشفى خاص، بمحافظة إب، تمهيدا لمصادرته، في ظل عمليات سطو ونهب واسعة تمارسها الميليشيات بمختلف مديريات المحافظة. وقال مصدر محلي «إن ميليشيات الحوثي فرضت حارسا قضائيا، على مستشفى دار الشفاء التخصصي الواقع وسط المدينة. وفرضت طوقا أمنيا على المستشفى الأهلي، واقتحمته بمعية قيادات حوثية، وسلمته للحارس القضائي الذي فرضته على المستشفى».

إلى ذلك شنت جماعة الحوثي، قصفا بقذائف الهاون والطائرات المسيرة استهدف مواقع عسكرية في مديريتي بيحان وحريب، الواقعتين بين مأرب وشبوة، وقالت مصادر ميدانية، «إن الهجوم الحوثي طال أحد المواقع العسكرية التابعة لمحور سبأ بجبهة لصهيب شمال مدينة حريب بمأرب».

مشاهدات يمنية:

