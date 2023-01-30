إردوغان يبعث رسالة صادمة إلى السويد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده يمكن أن تعطي فنلندا رسالة مختلفة تصيب السويد بصدمة بشأن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «الأناضول» التركية، أمس.ولفت إردوغان، في تصريحات أدلى بها خلال لقاء مع الشباب بولاية بيليجيك في وسط تركيا، إلى أن بلاده طلبت تسليم مجموعة من الإرهابيين المقيمين في السويد، وعددهم 120، لكي توافق على انضمام الأخيرة للناتو.

واستنكر الرئيس التركي سماح السلطات السويدية لأنصار اليمين المتطرف بحرق نسخ من القرآن الكريم قبل أيام، حيث قال «هل قضوا على الإسلام بحرقهم المصحف؟ هم كشفوا فحسب قدر الفساد الذي استشرى بينهم».

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو في أنقرة أمس، إن الحكومة التركية ربما تقيم طلب فنلندا الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بصورة منفصلة إذا طلب منها ذلك.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن تشاوويش أوغلو القول في إشارة إلى عدم رضا تركيا عن الخطوات التي اتخذتها السويد للانضمام للحلف بجانب فنلندا «سوف يكون الأمر بمثابة فصل دولة مثيرة للمشاكل عن دولة أقل إثارة للمشاكل».