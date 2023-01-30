15 قتيلا في هجمات داعشية بالكونغو الديمقراطية

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وقال ممثل المجتمع المدني في إيتوري ديودونيه مالانغاي «إننا وجدنا في قرية مانيالا 7 جثث، وسقط في أوفاي 8 قتلى بينهم 7 نساء» مؤكدا أن هذه الحصيلة أولية.وأوضح أن متمردي القوات الديمقراطية المتحالفة هاجموا قرية بانديبيس لكنهم واجهوا مقاومة من الجيش الذي تدخل وبالتالي لم يقتل مدنيون.
وتنشط القوات الديمقراطية المتحالفة في الإقليمين، وتعد من أكثر الجماعات المسلحة دموية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
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