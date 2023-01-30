شكرا لقرائتكم خبر 15 قتيلا في هجمات داعشية بالكونغو الديمقراطية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خلفت هجمات للقوات الديمقراطية المتحالفة التابعة لتنظيم داعش أمس 15 قتيلا على الأقل في قرى بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بعد أسبوع من هجوم مماثل خلف 23 قتيلا على الأقل.

وقال ممثل المجتمع المدني في إيتوري ديودونيه مالانغاي «إننا وجدنا في قرية مانيالا 7 جثث، وسقط في أوفاي 8 قتلى بينهم 7 نساء» مؤكدا أن هذه الحصيلة أولية.

وأوضح أن متمردي القوات الديمقراطية المتحالفة هاجموا قرية بانديبيس لكنهم واجهوا مقاومة من الجيش الذي تدخل وبالتالي لم يقتل مدنيون.

وتنشط القوات الديمقراطية المتحالفة في الإقليمين، وتعد من أكثر الجماعات المسلحة دموية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.