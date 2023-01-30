الصين تتهم أمريكا بالتسبب في غزو أوكرانيا

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، للصحفيين أمس إن الولايات المتحدة هي التي أشعلت أزمة أوكرانيا وهي العامل الأكبر في تأجيجها، واستمرت في بيع الأسلحة الثقيلة والقتالية لأوكرانيا، مما أدى إلى تمديد الصراع فقط واشتداد حدته.وأضافت أن الصين لن تصمت وهي ترى الولايات المتحدة تضر بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.
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