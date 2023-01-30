شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عبدالعزيز: إشادة بلينكن بعمل لجنة العفو الرئاسى شهادة دولية مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إشادة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعمل لجنة العفو الرئاسي شهادة دولية مهمة، مضيفا أن خطوات لجنة العفو أصبحت يراها ويقدرها كافة الجهات الدولية.

وأضاف محمد عبد العزيز :"وفي كل محفل ألتقي فيه أي مسؤول غربي إلا وجدت اهتماما كبيرا بعمل اللجنة وما قدمته من إنجازات حيث ساهمت اللجنة في الإفراج عن 1200 شاب، وبدأت عملا طموحا بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من أجل تأهيل ودمج المفرج عنهم، لم يكن كل ذلك لينجح لولا الدعم المتواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمل لجنة العفو الرئاسي ولجهود أعادة الدمج والتأهيل".

ووجه النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى ولكافة الجهات المعنية بالدولة والتي تتعاون بكل إخلاص مع لجنة العفو، متابعا:" ونؤكد أننا سنستمر في عملنا بكل اجتهاد ونسأل الله دائما التوفيق".