شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تُحيى الذكرى الأولى لرحيل الكاتب الكبير ياسر رزق السبت القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُحيي نقابة الصحفيين نقيبًا ومجلسًا، في الخامسة من مساء السبت المُقبل الموافق 4 فبراير الذكرى الأولى للكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، النقابي القدير رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار ومجلة الإذاعة والتليفزيون وجريدة المصري اليوم السابق.

وأعلن مجلس النقابة عن ترحيبه بأسرة الزميل العزيز وزملائه وأصدقائه ومحبيه، للمشاركة في إحياء ذكرى رحيله الأولى، لما له من تاريخ مهني مشرف، وعطاء نقابي ممتد لثلاثة مجالس متصلة من العام 1999, وحتى العام 2011، والذي اختتم حياته بإصداره أهم كتبه، (سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص)، الذي قدم فيه شهادته عن أهم فترات تاريخ مصر الحديث.