اخبار العالم

"الصحفيين" تُحيى الذكرى الأولى لرحيل الكاتب الكبير ياسر رزق السبت القادم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تُحيى الذكرى الأولى لرحيل الكاتب الكبير ياسر رزق السبت القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُحيي نقابة الصحفيين نقيبًا ومجلسًا، في الخامسة من مساء السبت المُقبل الموافق 4 فبراير الذكرى الأولى للكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، النقابي القدير رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار ومجلة الإذاعة والتليفزيون وجريدة المصري اليوم السابق.

 

وأعلن مجلس النقابة عن ترحيبه بأسرة الزميل العزيز وزملائه وأصدقائه ومحبيه، للمشاركة في إحياء ذكرى رحيله الأولى، لما له من تاريخ مهني مشرف، وعطاء نقابي ممتد لثلاثة مجالس متصلة من العام 1999, وحتى العام 2011، والذي اختتم حياته بإصداره أهم كتبه، (سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص)، الذي قدم فيه شهادته عن أهم فترات تاريخ مصر الحديث.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا