شكرا لقرائتكم خبر عن كشف سبب إقتراب رحيل نجم مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن النجم الإنجليزي هاري ماجوير، قائد ومدافع مانشستر يونايتد، أقترب من الرحيل عن الشياطين الحمر فى المريكاتو الشتوي الجاري، بعدما استفسر مسئولي الإنتر عن إمكانية التعاقد مع اللاعب لنهاية الموسم على سبيل الإعارة.

وأفادت التقارير أن ماجوير يتقاضي على مبالغ مالية ضخمة داخل صفوف اليونايتد، كما أن المدافع الفرنسي المخضرم فاران قادرا على تعويض غياب اللاعب، ومن ثم فإن إدارة الشياطين الحمر لا تمانع خروج اللاعب على سبيل الإعارة فى الفترة الحالية ضمن خطة الفريق الجديدة.



موقف اليونايتد من عرض الانتر

وأكدت بعض المصادر من معقل اليونايتد أن هناك إتجاه قوي للموافقة على عرض الانتر الاخير لإستعارة اللاعب على الرغم من ضعفه من الناحية المادية، ولكن يبقي مخطط الفريق فى تخفيض عقود اللاعبين بداية من يناير الجاري يحتم رحيل اللاعبين أمثال ماجواير.



موقف ماجوير من عرض الانتر الأخير

ومن جانبه، يري ماجوير أن فكرة الخروج عن اليونايتد ستكون خيار جيد لجميع الأطراف، فى ظل تصميم إدارة الفريق الإنجليزي على أهمية خروجه للإعارة من اجل مصلحة الفريق، الأمر الذي يجعل اللاعب يوافق على فكرة الإنتقال إلى الإنتر فى الفترة الحالية، رغم كونه أقدم لاعبي الشياطين الحمر الحاليين.