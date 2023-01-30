شكرا لقرائتكم خبر عن كشف سبب رحيل نجم مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن أسباب رحيل البرتغالي جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني، خلال يناير الجاري.

وأفادت التقارير، أن اللاعب دخل في خلافات قوية مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا، قبل السماح برحيله إلى بايرن ميونخ، حيث تمت الموافقة على إعارته لصفوف بايرن ميونخ، في يناير الجاري، وحتى نهاية الموسم.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل البريطانية"، أن الاتفاق بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، اشتمل على وجود بند خيار الشراء، مقابل 61.5 مليون جنيه إسترليني.

وتابعت: "دخل كانسيلو، في عدة نقاشات ساخنة مع جوارديولا، بعد أن بدأ في ثلاث مباريات فقط، من أصل 10 خاضها الفريق بعد انتهاء كأس العالم".

وأضافت: "كانسيلو شوهد في مباراة وولفرهامبتون الأخيرة، الذي لم يشارك بها كأساسي، يجلس على مقاعد البدلاء، بينما كان باقي اللاعبين يؤدون عمليات الإحماء".

واختتمت: "في حالة حسم الصفقة خلال الساعات المقبلة، يمكن أن يظهر كانسيلو بقميص بايرن أمام ماينز في كأس ألمانيا يوم الأربعاء المقبل".