انت الان تتابع خبر نائب: توزيع اللجان يكون حسب الاتفاق السياسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الاثنين، أن توزيع اللجان في مجلس النواب يكون حسب الاتفاق السياسي، فيما اعتبر أن مفهوم المعارضة مفهوم غير واضح.