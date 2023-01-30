اخبار العالم

بعد التعاقد معه لموسم.. برشلونة يواجه ازمة جديدة مع ألونسو

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر بعد التعاقد معه لموسم.. يواجه ازمة جديدة مع ألونسو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446059-638106968504011261.jpg

2023-01-30 | 18:33

بعد التعاقد معه لموسم.. برشلونة يواجه ازمة جديدة مع ألونسو

204 مشاهدة

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الاثنين، أن برشلونة لا يستطيع تسجيل العقد الجديد للاعبه ماركوس ألونسو.
وكان من المفترض أن ينتهي تعاقد ألونسو مع البارسا، بنهاية الموسم الجاري، لكن برشلونة أعلن التجديد له لموسم إضافي مؤخرا، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن "مشكلة برشلونة مع لوائح اللعب المالي النظيف ما تزال قائمة في الوقت الحالي، الأمر الذي يمنع الكتالونيين من إبرام أي تعاقدات جديدة، أو تسجيل أي عقود يتم تجديدها".


وتعتقد رابطة الليجا أن "برشلونة سيتجاوز حد رواتبه في الصيف، ونتيجة لذلك أوقف تسجيل بابلو جافي ورونالد أراوخو مع الفريق الأول، ومن بعدهم ماركوس ألونسو بعد تجديد عقده".

ويحاول برشلونة حاليا تفادي قانون اللعب المالي النظيف، من خلال تخفيض أجور لاعبيه.

وانضم ألونسو لصفوف برشلونة، في الصيف الماضي، قادما من الإنجليزي.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا