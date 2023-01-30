بعد التعاقد معه لموسم.. برشلونة يواجه ازمة جديدة مع ألونسو

وكان من المفترض أن ينتهي تعاقد ألونسو مع البارسا، بنهاية الموسم الجاري، لكن برشلونة أعلن التجديد له لموسم إضافي مؤخرا، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن "مشكلة برشلونة مع لوائح اللعب المالي النظيف ما تزال قائمة في الوقت الحالي، الأمر الذي يمنع الكتالونيين من إبرام أي تعاقدات جديدة، أو تسجيل أي عقود يتم تجديدها".



وتعتقد رابطة الليجا أن "برشلونة سيتجاوز حد رواتبه في الصيف، ونتيجة لذلك أوقف تسجيل بابلو جافي ورونالد أراوخو مع الفريق الأول، ومن بعدهم ماركوس ألونسو بعد تجديد عقده".

ويحاول برشلونة حاليا تفادي قانون اللعب المالي النظيف، من خلال تخفيض أجور لاعبيه.

وانضم ألونسو لصفوف برشلونة، في الصيف الماضي، قادما من تشيلسي الإنجليزي.