«في 7 مليون منزل بالجزائر» .. تحرك عاجل لمواجهة «القاتل الصامت»

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن متحدث مجمع "سونلغاز" في الجزائر خليل هدنة، أن المجمع سيطلق خلال أيام مناقصة دولية ووطنية لشراء كواشف غاز أحادي أكسيد الكربون في المنازل، وتوزيعها على 7 ملايين مستفيد مجانا.

وقال هدنة في تصريح لإذاعة "سطيف"، أن مجمع "سونلغاز" سيطلق المناقصة خلال أيام، لاقتناء تلك الأجهزة "ذات الجودة العالية وبمعايير دولية، ونسبة الضمان فيها من عامين إلى 9 أعوام في أقرب وقت".

وأشار إلى أن ذلك يأتي "بعد قرار رئيس الجمهورية (عبد المجيد تبون) الذي ينص على تزويد العائلات بكاشفات أحادي أكسيد الكربون بالمنازل".

وأوضح أن الكاشف عبارة عن جهاز متخصص في الغازات المحروقة، يعطي إنذارا صوتيا ومرئيا عند الخطر، ومعمول به في الولايات المتحدة والصين ودول عديدة أخرى".

وقال الناطق باسم "سونلغاز" إن المجمع سيوزع الكاشفات على أكثر من 7 ملايين مستفيد وبصفة مجانية، وإن المجمع وبعد اقتناء تلك الكاشفات "سيضع الآليات العملية لتوزيع هذه الأجهزة بالتعاون مع المؤسسات التي تعمل معنا، وكل البنايات والمجمعات السكنية الجديدة مستقبلا سيتم تزويدها بمثل هذه الأجهزة ذات الفعالية الكبيرة".

وأشار هدنة إلى أن المجمع أجرى 8500 عملية من أصل 7 ملايين زبون، وقال إنه يأسف لأن "تنقل أعوان "سونلغاز" إلى البيوت لمراقبة الشبكة هي عملية لم تصل بعد إلى الهدف المنشود رغم أنها مجانية".