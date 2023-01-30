المملكة تدين الهجوم الإرهابي بأحد مساجد باكستان

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين، للهجوم الإرهابي الذي وقع في مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. وشددت الوزارة على موقف المملكة الثابت، والرافض لاستهداف دور العبادة وترويع الآمنين وسفك دماء الأبرياء، مؤكدة وقوف المملكة إلى جانب باكستان الشقيقة، ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، مهما كانت دوافعه أو مبرراته. وقدمت وزارة الخارجية العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولجمهورية باكستان الإسلامية حكومة وشعبا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.



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