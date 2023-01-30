30 يناير , 2023 انفجار داخل مسجد في مدينة بيشاور الباكستانية. أدى انفجار داخل مسجد في مقر الشرطة في بيشاور بشمال غرب باكستان الإثنين إلى مقتل وجرح مصلّين، حسبما أعلن مسؤولان من الشرطة ومستشفى. وقع الانفجار أثناء صلاة العصر في المدينة القريبة من أفغانستان، على ما قال قائد الشرطة محمد إعجاز خان لوكالة فرانس برس. بدوره قال متحدث باسم المستشفى الرئيسي في بيشاور محمد اسيم خان «تلقينا عدداً من الجثث. إنه وضع طوارئ»، مضيفاً أن 39 جريحاً على الأقل وصلوا المستشفى حتى الآن.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو - مقتل مصلّين في انفجار داخل مسجد في بيشاور في باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.