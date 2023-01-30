مقتل 8 بالرصاص في حفل عيد ميلاد بجنوب أفريقيا

أفادت الشرطة في جنوب أفريقيا اليوم الاثنين أن ثمانية أشخاص قتلوا بالرصاص وأصيب ثلاثة آخرون في حادث إطلاق النار في حفل عيد ميلاد في إقليم إيسترن كيب.

وذكرت الشرطة في بيان أن الحادث وقع بين الساعة 17:15 و17:30 بالتوقيت المحلي (15:15 و 15:30 بتوقيت غرينتش) في أحد المنازل عندما أطلق مسلحان النار على ضيوف تجمعوا في حفل عيد ميلاد.

وقالت الشرطة إنها لم تعتقل أحدا حتى الآن وإنها تحقق في ملابسات الحادث.