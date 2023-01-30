انت الان تتابع خبر السوداني وطالباني يؤكدان على حل الإشكالات القائمة وتعزيز الاستقرار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق قوباد طالباني".

وشهد اللقاء، وفق البيان، "بحث الأوضاع العامة في البلاد، والتأكيد على مواصلة التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وصولاً إلى تحقيق تفاهمات في العديد من الملفات، وحل الإشكالات القائمة، بما يعزز الاستقرار ويحقّق المصلحة العامة للبلد".

