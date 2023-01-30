انت الان تتابع خبر العراق ومصر يبحثان توسيع نطاق عمل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أن " ذياب استقبل بمكتبه في مركز الوزارة سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق وليد محمد اسماعيل وحضر اللقاء الوكيل الفني للوزارة حسين عبد الامير بكه، وتناول اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال الموارد المائية لتعزيزها وتطويرها والاستفادة من التجربة المصرية في مجال أستخدام مياه المبازل لتحويل المناطق الصحراوية لواحات خضراء".وأكد الوزير خلال اللقاء "سعي العراق إلى تفعيل وتوسيع نطاق عمل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لتبادل الخبرات وتفعيل عمل اللجان المشتركة بين الجانبين لغرض تطوير قطاع الموارد المائية ومواجهة التحديات في ظل تسارع التغييرات المناخية وآثارها على دول العالم والمنطقة ".

من جانبه ثمن السفير المصري "الجهود المبذولة من قبل الوزير للارتقاء وتطوير أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين في قطاع الموارد المائية".

