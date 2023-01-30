انت الان تتابع خبر منتدى الاقتصاد العالمي يثمن مشاركة رئيس الجمهورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه، "أشاد شواب وبريندي بقيادة رئيس الجمهورية للجلسات الحوارية والتأثير الإيجابي الذي طغى على الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي، وطروحاته بشأن تحديث نُظم الاقتصاد وإصلاح القطاع العام ودعم القطاع الخاص وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة للعراق".وفي مايلي نص الرسالة:"‎نود أن نعرب لكم عن خالص شكرنا وتقديرنا لمشاركتكم الفاعلة في مؤتمر الاقتصاد العالمي السنوي، والذي عقد في دافوس 2023 تحت عنوان " التعاون في عالم مجزأ".‎لقد شارك في منتدى الاقتصاد العالمي أكثر من (2700) من قادة حكومات العالم ورجال أعمال ورؤساء مؤسسات مجتمع دولي الداعمين لحوار مثمر مع تركيز كبير وواضح على التأثيرات والحلول.

‎على الرغم من التحديات والجغرافية الاقتصادية التي تواجه العالم والرياح المعاكسة الجيوسياسية هنالك التزام قوي من أجل تنشيط العمل الجماعي من خلال الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل وتلبية احتياجات المجتمع الأساسية من الغذاء والطاقة والمياه مع إحراز المزيد من التقدم نحو الأهداف المتعلقة بالمناخ.



‎نحن نقدر حق التقدير قيادتك للجلسات الحوارية والتأثير الإيجابي الذي طغى على الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي. لقد لاقت ملاحظاتك قبولاً حسناً من قبل المشاركين في جلسات النقاش حول تقارب الاقتصاديات العربية، كما أشادوا بتأكيدك على تحديث نُظم الاقتصاد وإصلاح القطاع العام ودعم القطاع الخاص وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة للعراق. قدمت ملاحظات فخامتكم رؤى مهمة بخصوص خطط حكومتكم للعام المقبل.

‎بالنيابة عن مجتمع المنتدى بالكامل أتقدم لكم بالشكر مرة أخرى لدعمكم ومشاركتكم الهامة.

‎كلاوس شواب رئيس ومؤسس منتدى الاقتصاد العالمي

‎بورج بريندي رئيس المنتدى دافوس".