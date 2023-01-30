شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية يحصل على موافقة "النواب" بتحديث قسم صناعة الأثاث بمدرسة الصنائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن مجلس النواب قرر إحالة الاقتراح برغبة المقدم منه بشأن تحديث القسم الخاص بصناعة الأثاث في مدرسة الصنائع في مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، إلي الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وقال علاء عصام إن لجنة الشكاوى والاقتراحات بمجلس النواب ناقشت الاقتراح برغبة المقدم منه بشأن تحديث القسم الخاص بصناعة الأثاث في مدرسة الصنائع في مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، وأوصت الحكومة بتنفيذه لما له من أهمية كبرى علي طلابنا وتطوير القسم الخاص بصناعة الأثاث بالمدرسة.

وطالب عصام الحكومة بسرعة تنفيذ الاقتراح حتى يتم الارتقاء بقسم الأثاث بالمدرسة، ومن ثم يستفيد أبنائنا من الطلاب في مجال هام وحيوى للغاية، حيث يعمل عدد كبير منهم بعد التخرج في هذا المجال في ظل اهتمام الدولة بالتعليم الفنى وتطويرة خلال المرحلة الحالية.