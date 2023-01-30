شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع النواب: نشعر بالفخر من نجاحات قناة السويس وتعود بالخير على كافة المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة النائب اللواء أحمد العوضي، الإشادة بالجهود والإنجازات التي تحققت في قناة السويس التي تعود بالخير علي كافة المصريين، وسط تأكيدات نيابية بأهمية تسليط الضوء الإعلامي عليها في مواجهة الشائعات والسموم التي تبث علي السوشيال ميديا.

من جانبه أكد النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية قناة السويس للاقتصاد المصري، لتعود بخيراتها علي كافة المصريين، مستنكراً ما أثاره الحاقدين من شائعات حول وجود نية لبيعها عند مناقشة قانون إنشاء صندوق مملوك لقناة السويس والذي يهدف بالأساس لتنمية موارد القناة، قائلاً: " ما حدث زوبعة من أناس غير محبين لمصر، وكلامهم بعيد كل البعد عن الصحة".

وشدد "العوضي" على أن قناة السويس ملك للمصريين ستظل ملكا لهم، وفي إيدي أمينة، تحت قيادة الفريق أسامة ربيع.

بدوره أكد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع، علي الانجازات التي شهدتها قناة السويس مؤخرا، وما انعكاس في زيادة حجم الحمولات الصافية وأعداد السفن، ومن ثم الإيرادات، متحدية كافة الصعوبات والأزمات المحيطة، مُطالبا الإعلام بتسليط الضوء على هذه الانجازات ونقلها إلي الشعب المصري.

الأمر الذي اتفقت معه النائبة منال نصر، لافتة إلي أهمية نقل الإنجازات إلي المواطنين عبر الإعلام لمواجهة كافة ما يثار من شائعات على السوشيال ميديا، معربة عن فخرها بما تحقق من نجاحات وتمنيها استمرار التوفيق للرجال المُخلصين من أبناء الهيئة.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعاً اليوم، لاستعراض مشروعات الهيئة وآفاق التنمية التي تساهم في دعم الاقتصاد المصري لارتباطها بالأمن القومي.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن القناة ركيزة أساسية للأمن القومي المصري عبر العصور، كاشفاً عن ارتفاع حجم الإيرادات في يناير 2023 إلي 717 مليون دولار مقابل 492.3 مليون دولار العام السابق بزيادة قدرها 45.6%، رغم كافة التحديات العالمية.