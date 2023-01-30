شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم احتفاليات لتكريم "أوائل الطلبة" و"ذوى الهمم" ويوزع هدايا لدعم أطفال مرضى السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم، الأثنين، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة القاهرة،

نظمت أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي بقسم مدينة نصر أول وثاني، ندوة توعوية حول خطورة الألعاب الإلكترونية على الشباب والأطفال، من حيث السلبيات والإيجابيات والغرض من هذه الألعاب، وكيفية حماية المجتمع منها.

كما واصلت أمانة العمال وشياخة الجيارة بأمانة الأزبكية، الفاعلية اليومية لـ توزيع 500 وجبة على الأسر غير القادرة من أهالينا في الدائرة.

وفي محافظة الجيزة،

نظمت أمانة الصحة بالمحافظة، زيارة شباب الحزب وطلاب المدارس والجامعات إلى مستشفى 57357 دعمًا للأطفال مرضى السرطان وذلك لرفع الروح المعنوية لأطفالنا ودعمهم بهدايا عينية وفي ختام الجولة داخل أروقة المستشفى وبعد التقاط مجموعة من الصور التذكارية مع الأطفال تم التبرع بمبالغ مالية لصالح المستشفى بإسم أمانة الحزب بمحافظة الجيزة.

كما نظمت أمانة مدينة الشيخ زايد، احتفالية خاصة لتكريم ذوي الهمم من طلبة المدارس بالمدينة تحت شعار "قادرون باختلاف"، وتم توزيع الهدايا على ذوي الهمم من الطلبة وذلك بمشاركة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ومسئولي الإدارة التعليمية بالمدينة، وشهدت الاحتفالية تبرع أمين الحزب بمبلغ 50 ألف جنيه لعمل مركز ثقافي بالتعاون مع إحدى المدارس التجريبية على مدار العام لإكتشاف المواهب ومساعدة الطلبة من ذوي الهمم للاندماج في المجتمع.

كما نظمت أمانة قسم الوراق، احتفالية خاصة لتكريم 24 طالبًا فائزًا بمسابقة مستقبل وطن لأوائل الطلبة من أبناء الوراق، وتم منح الطلبة هدايا عينية ومالية وقدم نواب الحزب جهاز كمبيوتر لكل طالب تم تكريمه.

كما دفعت أمانة مركز البدرشين، بسيارات متنقلة لتوفير السلع الغذائية من لحوم ودواجن وسلع أساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وشهدت السيارات المتنقلة شهدت إقبالًا كبيرًا من الأهالي لجودة المنتجات المعروضة وانخفاض أسعارها.

وفي محافظة سوهاج،

نظمت أمانة مركز البلينا، احتفالية لتكريم المدراس الفائزة والمشاركين في مسابقة "أوائل الطلبة"، بموسمها الثاني، علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة "الإبتدائي- الإعدادي- الثانوي"، وذلك بحضور اللواء سكرتير عام المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي وزارة التربية والتعليم، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، وممثلي الأزهر والأوقاف، وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني، وتلاوة جزء من أيات القرآن الكريم، وتضمن الحفل عروض فنية وترفيهية لكورال أطفال تحت عنوان "إمسك فى حلمك"، وفي ختام الحفل تم تكريم الطلاب والطالبات والمدراس الفائزة، وسط سعادة بين صفوف الطلاب.

وفي محافظة المنيا،

واصلت أمانتا مركزي المنيا والعدوة، في تنفيذ مبادرة "شتاء دافئ"، لتوزيع المساعدات العينية للبطاطين علي المواطنين والأسر الأكثر احتياجاً والغير قادرين والأولي بالرعاية، في قري نزلة الفلاحين وعزبة الملا بقرية برمشا، وفقاً لكشوف المستحقين التي إعددها مسبقاً لوصولها للأسر الأكثر احتياجاً، وتخفيفاً عنهم لمواجهة برد الشتاء القارس بتوفير وتوزيع البطاطين .

كما نظمت أمانة مركز مطاي، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات، في قرية أبو شحاته وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت معظم التخصصات وتمكنت من الكشف علي 250 حالة، ولاقت القافلة اقبال كبير من قبل المواطنين.

كما نظمت أمانة مركز المنيا، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات، في قرية البرجاية وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت معظم التخصصات وتمكنت من الكشف علي 375 حالة، ولاقت القافلة اقبال كبير من قبل المواطنين.

وفي محافظة الأقصر،

أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، سلسلة من الدورات التدريبية التثقيفية لتأهيل قيادات الحزب وكوادره بإشراف امانة التدريب والتثقيف بالحزب بالمحافظة، وتضمنت عدة محاور أبرزها التعريف بالدستور المصري وتاريخ الحياة الحزبية والقوانين ذات الصلة بالإضافة إلى التعريف بمهارات العرض والتقديم والتفاوض والإقناع وإدارة الوقت والتغيير والقيادة الفعالة وفن التعامل والتخيط والتحليل وإدارة الازمات وبناء فريق العمل وإدارة الحملات الإنتخابية وإدارة الضغوط والصراع واتيكيت الظهور ومهارات الإتصال.

وفي محافظة الإسماعيلية،

أقامت أمانة الحزب بالمحافظة، منفذاً جديداً لبيع السلع الغذائية والإستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين، في شارع المنصورة خلف سوق بورسعيد، لمحاربة الغلاء وجشع التجار وتخفيفاً عن كأهل المواطنين.

وفي محافظة الغربية،

وزعت أمانة قسم أول المحلة، عدد من المساعدات العينية للبطاطين، علي المواطنين والأسر الأكثر احتياجاً والأسر الأولي بالرعاية والغير قادرين، لمواجهة برد الشتاء القارس، وجاء التوزيع وفقاً لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقاً لوصول البطاطين للأسر الأكثر احتياجاً.

كما قام وفد من أمانة قسم أول طنطا، بتقديم التهنئة لمأمور قسم أول طنطا، ورئيس مباحث قسم أول طنطا، ونائب مأمور قسم أول طنطا، وذلك بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة الـ71، وخلال الزيارة قدم الوفد التحية والتقدير لرجال الشرطة المصرية الذين سطروا الملاحم الوطنية بتضحياتهم ودماؤهم فى مكافحة الإرهاب الغاشم.

وفي محافظة دمياط،

أقامت أمانة مدينة الزرقا، معرض "أهلا رمضان"، لبيع السلع الغذائية والتموينية وياميش رمضان، للمواطنين بأسعار مخفضة، وشهدت افتتاح المعرض الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك ضمن سلسلة المعارض التى يتم تنفيذها بجميع مدن المحافظة، استعداداً لشهر رمضان المبارك، وتلبية احتياجات المواطنين بكافة المناطق، وشمل المعرض جميع السلع الغذائية والفواكه والخضروات والأسماك واللحوم والمجمدات والمخبوزات فضلاً عن وجود قسمين للملابس والأدوات المنزلية، وسط تخفيضات وخصومات هائلة.

وفي محافظة الدقهلية،

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات البرنامج التدريبي لكوادر الحزب بهيئة مكتب أمانة مركز المنصورة لليوم الثاني، واستهدف البرنامج التدريبي أعضاء هيئة مكتب المركز، وأعضاء الأمانات النوعية، وتضمنت فعاليات البرنامج التدريبي مجموعة من الدورات منها، مهارة الاتصال، والعرض الفعال، التفاوض، الإقناع، التسويق للحزب، وبناء فريق العمل.

وفي محافظة بني سويف،

وزعت أمانة الحزب بالمحافظة، ضمن مبادرة "شتاء دافئ"، 5 آلاف بطانية، على الأسر الأولى بالرعاية والغير قادرين، لمواجهة برد الشتاء القارس، حيث تم إرسال البطاطين إلى أمانات المراكز والوحدات الحزبية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً، وفقاً لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقاً لضمان وصولها للأسر المستحقة.

كما أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، عن افتتاح مكتب خدمة مواطنين لتلقي الشكاوى والمقترحات يومين في الأسبوع، بهدف التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم ومقترحاتهم، وقررت الأمانة أن يتم تفعيل مكتب خدمة المواطنين يومي الأحد والأربعاء من كل اسبوع، على أن يكون لقاء النواب بالمواطنين داخل مقر الحزب يومًا.

وفي محافظة أسيوط،

نظمت أمانة المرأة بمركز ساحل سليم، ندوة تثقيفية، تحت عنوان "خطورة المضادات الحيوية"، حيث قدمت الندوة محاور الندوة حول الإستخدام الأمثل للمضادات الحيوية.

وفي محافظة الإسكندرية،

نظمت أمانة قسم باب شرق، فاعلية تعليمية بهدف فتح فصول محو الأمية لأهالي دائرة منطقة باب شرق، لمساعدتهم في التعليم، وانضم إلى الفاعلية الكثير من القادمين للتعلُّم.

كما واصلت أمانة قسم الرمل ثانِ فاعلية "شتاء دافئ"، وذلك بتوزيع بطانيات، في الوحدة الحزبية الصالحية الحزبية، بهدف تقديم الدعم للأهالي.

كما نظمت أمانة قسم مينا البصل، قافلة طبية للكشف المجاني لأمراض الباطنة، وكان ذلك بمشاركة بعض الأطباء المتخصصين، حيث ساهمت القافلة في مساعدة أهالي المنطقة التابعة للقسم في الكشف والعلاج، وتم تقديم الدعم الطبي والرعاية الصحية.

كما نظمت أمانة شئون المجالس المحلية بقسم الرمل ثانِ، ندوة حول دور المرأة في المشاركة في المجالس المحلية.

كما نظمت أمانة قسم المنتزة ثانِ لقاء مع مجموعة من ذوي الهمم، بمقر الأمانة، وكان ذلك تفعيلًا لبروتكول التعاون مع مكتب الخدمات الشئون الاجتماعية، وإصدار كارت الخدمات المتكاملة لصالحهم.

وفي محافظة المنوفية،

نظمت أمانة مركز أشمون، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية دلهمو، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت تخصصات "باطنة وأطفال وصدر وعظام والتحاليل الطبية؛ وقدمت القافلة الكشف الطبى على 180 حالة فى جميع التخصصات، مع صرف العلاج بالمجان للحالات.

كما نظمت أمانة بندر الباجور، ندوة دينية عن الفضائل شهر رجب ومدي أهمية زيادة العمل والإنتاج في الفترة الحالية وتحلى الفرد بالمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات والتصدي للشائعات.

وفى محافظة السويس،

واصلت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، فعاليات الدورة التدريبية، لتدريب الكوادر السياسية بهيئة مكتب المحافظة ورؤساء الأمانات والأقسام، وتناولت الدورة القيادة الفعالة وفن التعامل _ الحملات الانتخابية والقوانين ذات الصلة_ بناء فريق العمل _ إدارة الحملات الانتخابية"، كما نظم مناقشة وجلسة حوارية وتفاعلية لمعرفة مدى استفادة الأعضاء من البرنامج.

وفى محافظة البحر الأحمر،

واصلت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، في تنفيذ البرنامج التدريبي والتثقيفي لهيئات مكاتب الحزب بالأمانات النوعية بالمحافظة، وذلك لإعداد كوادر شبابية وقيادات مثقفة وواعية، وشهد البرنامج تبادل الأسئلة من الاعضاء الذين حرصوا على الاستفسار عن شتى المصطلحات والمفاهيم السياسية، ومن المقرر يستكمل البرنامج في تنفيذ الدورة حتى الإنتهاء من كامل الأمانات النوعية بالمحافظة.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.