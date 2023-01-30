«فيليبس» ستلغي ستة آلاف وظيفة إضافية... وسحب أجهزة تنفس معيبة

أعلنت شركة «فيليبس» الهولندية المصنعة للأجهزة الطبية الإثنين أنها ستلغي ستة آلاف وظيفة إضافية بعدما تكبّدت خسارة مالية ضخمة في 2022 بسبب سحبها أجهزة تنفس معيبة من الأسواق.

وتقليص القوة العاملة «الصعب ولكن الضروري» يضاف إلى آخر يتعلق بأربعة آلاف وظيفة أعلنت عنه المجموعة في تشرين الأول/أكتوبر، على ما ذكر الرئيس التنفيذي للشركة روي جيكوبس في بيان.

وأضاف «كان عام 2022 صعباً للغاية بالنسبة لفيليبس ومساهميها. نحن في صدد اتخاذ إجراءات حازمة لتحسين أدائنا بشكل عاجل».

تكبدت الشركة التي يعمل فيها حالياً 80 ألف موظف في العالم، خسارة صافية بقيمة 105 مليون يورو في الربع الرابع من عام 2022، مقابل أرباح صافية قدرها 151 مليونًا في الربع الأخير من عام 2021.

في عام 2022، بلغت الخسارة الصافية 1,6 مليار يورو، مقابل ربح صافٍ قدره 3,3 مليار في عام 2021. وتسبب سحب أجهزة التنفس المعيبة إلى حد كبير بهذه الخسارة.

سيتم إلغاء 3 آلاف وظيفة من أصل الـ6 آلاف التي تم الإعلان عنها الإثنين في عام 2023، على أن يتم الباقي بحلول عام 2025، كما اوضح عملاق الإلكترونيات الاستهلاكية الذي تحول إلى شركة مصنعة للأجهزة الطبية.

في حزيران/يونيو 2021، سحبت «فيليبس» أجهزة تنفس تعرض المستخدمين الذين يعانون توقف التنفس أثناء النوم لخطر استنشاق رغوة سامة، مما قد يسبب حساسية وصداعًا. وأشارت المجموعة كذلك إلى إصابة «محتملة» بالسرطان على المدى البعيد.

أكدت شركة «فيليبس» مؤخرًا أن الأجهزة، وفقًا للاختبارات المكثفة، «ضمن حدود السلامة»، مشيرة إلى أن نصائحها للمرضى والأطباء لم تتغير، أي التوقف عن استخدام أجهزة التنفس واللجوء إلى علاجات بديلة.