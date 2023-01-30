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موسكو ترد على خطة واشنطن لنشر أسلحة نووية في كوريا الجنوبية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الردود التي تم نشرها في موقع الخارجية الروسية والتي وردت في المؤتمر الصحفي حول نتائج أنشطة الدبلوماسية الروسية في عام 2022: "ستؤدي عودة الأسلحة النووية الأمريكية إلى جنوب شبه الجزيرة الكورية - وهو الأمر الذي بدأت الجمهورية الكورية تناقشه بشكل مفتوح - إلى عواقب سلبية للغاية".

وأضاف: "يجب أن تؤخذ هذه الخطوة في الاعتبار حتما في التخطيط الدفاعي لروسيا والصين كما أعتقد".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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