انت الان تتابع خبر بعد توقف لأكثر من سنتين.. إعادة افتتاح المدرسة العراقية في باريس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مراسيم الافتتاح جرت بحضور وكيل الوزارة للشؤون الإدارية فلاح محمود القيسي ومدير عام تربية الكرخ الثانية قيس الكلابي ومدير الشؤون القانونية خلدون هاشم ومدير الرقابة والتدقيق حيدر عصام".ونقل البيان عن القيسي، قوله إنه "بتوجيه من وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري ومتابعته للمدارس العراقية في الخارج افتتحنا هذا الصرح التربوي الذي يُعد صرحاً علمياً وثقافياً بخدم أبناء الجالية العراقية والعربية وهي إحدى المدارس المثمرة على مستوى أوربا منذ تأسيسها عام ١٩٧٣م".

وأضاف "بذلنا جهوداً كبيرة في المتابعة الإدارية لتنظيم عمل المدرسة وحلحلة الازمات المتراكمة والمشاكل بالغة التعقيد بين الجمهورية العراقية والحكومة الفرنسية مختتماً زيارته باجتماع مع الكادر التدريسي حثهم فيه على بذل اقصى الجهود للحفاظ على هذا الصرح الذي يحمل اسم الوطن في بلدٍ يهتم بتنوع الثقافي والعلمي".

