شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية يطالب بدعم المصنعين لمواجهة ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة معتز محمود، اجتماعا، اليوم الإثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش، بشأن ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الحديد والأسمنت مما يؤثر على الاقتصاد الوطني.

وقال عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الدولة عليها تنظر إلي الضريبة والالتزامات التي تضعها على المصنع، ثم تقوم الدولة بدعم المصنعين، حتى يتم خفض أسعار مواد البناء والحديد والأسمنت في مصر، فالدولة دورها أن تتدخل وتتخذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار.

وأكد معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن أسعار الطاقة زادت بشكل كبير، كذلك أسعار الشحن والنقل، بالإضافة إلي زيادة أسعار الكهرباء، وكل ذلك أدي إلى ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت.

وطالب رئيس لجنة الصناعة بتصنيع بليت الحديد في مصر لأنه سيوفر مبالغ ضخمة للبلد، لافتا إلي أن أحد المستثمرين كان سيصنع بليت الحديد، وبعد الثورة توقف الأمر، ثم رفع دعوى واسترد المحاجر المخصص لذلك، لكنه لم يتم البدء في تصنيع بليت الحديد، ومن ثم نطالب وزير البترول بسحب الأرض مرة أخرى من المستثمر وطرحها لمستثمرين جدد حتى يتم تصنيع بليت الحديد في مصر.