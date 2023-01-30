شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صناعة النواب يطالب الحكومة باستراتيجية واضحة لزيادة الحوافز الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بزيادة الحوافز الاستثمارية خاصة في المصانع التى تنتج سلع نستوردها من الخارج، موضحا أننا نحتاج حوافز استثمار مجزية للصناعات غير الموجودة فى مصر حتى يتم تشجيع الصناعة فى مصر، وطالبنا بذلك أكثر من مرة.

أضاف محمود خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، أنه علي سبيل المثال الثروة المعدنية غير مستغلة في مصر في الوقت الذي من الممكن أن تدر دخلا يصل إلى 9 مليارات دولار سنويا، لكننا حتى الآن لا نملك إية بيانات أو معلومات عن المناجم في مصر.

وأكد رئيس لجنة الصناعة أنه يجب أن يكون لدينا خطة في مصر لتعظيم حوافز الاستثمار، موضحا أن مصر من الممكن أن تكون من أكبر الدول الصناعية بشرط أن يكون هناك تخطيط واستراتيجية واضحة لتنمية الصناعة فى مصر.

ولفت معتز محمود إلي أننا نحتاج إلي تعاون تام بين البرلمان والحكومة من أجل تطوير الصناعة في مصر، وتحديدا تشجيع القطاع الخاص في مصر، فالاستثمار يبدأ من المستثمر المحلي قبل الأجنبي.