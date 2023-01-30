شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الأزمات بالتنسيقية: نستهدف ترسيخ ثقافة الإنذار المبكر داخل المؤسسات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هدى رؤوف، مسئول مجموعة إدارة الأزمات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن للجنة عدة أهداف من بينها مساعدة الدولة في حل الأزمات الحالية والتنبؤ بأي أزمات قد تحدث.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى يستعرض استراتيجية التنسيقية الجديدة في عام 2023 ، كما يوضح أبرز الإنجازات في عام 2022.

وأضافت أن عملية إدارة الأزمات تعتمد على جمع بيانات محدثة وموثقة بشكل واقعي من على الأرض، وعملية الرصد والمراقبة والتحليل من مهام اللجنة، وكذلك العمل على وضع حلول لهذه الأزمات وتنبيه المسئولين بها.

وأوضحت هدى رؤوف، أن من مهام اللجنة أيضا المساعدة على ترسيخ ثقافة الإنذار المبكر داخل المؤسسات الحكومية ولدى المواطن نفسه من خلال توعيته بكيفية حل المشكلات، وقالت إن عمل اللجنة ضمن الاستراتيجية الوقائية، بحيث يكون التفكير استباقي ولا يكون رد فعل لحدث ما.

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وشارك في الصالون كلا من؛ النائب بلال حبش، نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء التنسيقية ومسئول المنتدى الدولي، والنائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب وأمين سر تكتل نواب التنسيقية بمجلسي النواب والشيوخ، ومصعب أمين، أمين سر مجلس أمناء التنسيقية، وصابرين حجازي، أمين سر التدريب، والدكتورة شيماء عبد الإله، أمين سر المنتديات، والنائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ ومسئول لجنة الوفود والدارسين بالخارج، والنائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب ومسئول الحوار السياسي ومكتبة التنسيقية، والنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وأمين سر مساعد تكتل نواب التنسيقية، والنائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر مساعد تكتل نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ ومسئول ملف التحول الرقمى، والنائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب ومسئول نادى مدربي التنسيقية، والنائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب ومسئول اللجنة الدبلوماسية.

كما شارك في الصالون أيضاً، النائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ ومسئول لجنة التنظيم بالتنسيقية، والنائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ ومسئول موقع مقالات التنسيقية، والنائب محمود ترك، عضو مجلس الشيوخ ومسئول الرصد الميداني، وكل من؛ مؤمن السيد، مدير المكتب الفنى للنواب ومسئول لجنة البروتوكولات، ومحمد سالم، مسئول لجنة التسويق السياسي، والدكتورة هدي رؤوف، مسئول مجموعة إدارة الأزمات، والمهندس طاهر أبوزيد، عضو لجنة الدمج والتأهيل.