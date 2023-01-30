شكرا لقرائتكم خبر عن نجم السيتي يدق أبواب بايرن ميونخ فى المريكاتو الشتوي الحالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الصحفي الموثوق اورنستين فى تقريره الأخير، أن إدارة البايرن أقتربت بشدة من التعاقد مع النجم البرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الايمن لمانشستر سيتي، يأتي ذلك بعد أن توصل الفريقين إلى إتفاق شبه نهائي بشأن رحيل اللاعب إلى الفريق البافاري خلال الإنتقالات الشتوية الحالية.

وأفادت التقارير أن بايرن ميونخ أنهي كل شئ مع اللاعب بشكل شخصي، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة فى نهاية الأسبوع الجاري على اقصي تقدير، ليحل الفريق أزمة الظهير التى عاني منها الفريق بشكل كبير، فى ظل إصابة هانزو فرنانديز.

حيث لا يوجد لدي البايرن بديل فى هذا المركز سوي النجم المغربي مزراوي، مما كان يحتم على الفريق البافاري ضرورة التعاقد مع ظهير جديد خلال الفترة القليلة المقبلة.



البايرن ينهي موسم الإنتقالات الشتوية

وأنهي البايرن بشكل كبير موسم الإنتقالات الشتوية، بعدما قام بحل أزمة حراسة المرمي والظهير الأيمن، بالتعاقد مع يان سومر وإقتراب التعاقد مع جواو كانسيلو، قبل مواجهة باريس المصيرية المقبلة فى دوري الأبطال.



عقد كانسيلو المتوقع مع البايرن

ومن المتوقع أن يكون تعاقد البايرن مع كانسيلو لمدة موسمين ونصف، على أن ينتهي تعاقد اللاعب مع البايرن فى صيف 2025 القادم، بعدما قضي اللاعب قرابة الخمس سنوات داخل جدران السيتي.