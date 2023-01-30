شكرا لقرائتكم خبر عن آرسنال يواصل محاولاته لضم صفقة نجم الدوري الإنجليزي في الشتاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق آرسنال الإنجليزي محاولاته من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل انتهاء فترة الميركاتو الشتوي الحالية من أجل مواصلة الموسم الحالي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي واقتناص لقب البريميرليج الغائب عن خزائن النادي لأعوام كثيرة.

وأكدت تقارير صحفية عالمية بأن فريق آرسنال يرغب خلال الفترة الحالية في التعاقد مع مويسيس كايسيدو، نجم برايتون، خلال الميركاتو الشتوي الجاري في ظل التدعيمات التي يرغب بها المدري الفني للفريق ميكيل أرتيتا.

آرسنال يقدم عرض جديد لضم نجم برايتون

وأفادت الصحف العالمية مؤخرًا بأن آرسنال تقدم بعرض جديد لضم اللاعب بعد أن سبق وقدم الفريق عرضًا يبلغ قيمته 60 مليون إسترليني، لكن برايتون رفضه.

وأضاف الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، أن آرسنال تقدم بعرض جديد وصلت قيمته 70 مليون يورو شاملةً المكافآت.

برايتون يرفض عرض آرسنال

ومن جانبه أكد رومانو بأن نادي برايتون قام برفض عرض آرسنال على الفور، أمس الأحد وفي حالة تقديم رسنال عرضًا جديدًا خلال الـ48 ساعة المقبلة، سيكون رقمًا قياسيًا محتملًا للجانرز على مستوى الصفقات.

الجدير بالذكر أن كاسيدو يسعى للضغط على إدارة فريقه من أجل الموافقة على رحيله قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية.

