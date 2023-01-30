شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يستقر على وجهته القادمة بعد ليفربول.. نادي مفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض التقارير الصحفية أن النجم المصري محمد صلاح قد استقر على الرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بعد السقوط أمام برايتون وتوديع مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي من دور ال32، ليطالب اللاعب بالرحيل عن الفريق بشكل صريح بعد حالة الفوضي التى سيطرت على الريدز هذا الموسم.

وأفادت التقارير أن صلاح بدأ فى دراسة الإنتقال إلى ريال مدريد أو باريس، وإن كان اللاعب يفضل فكرة الإنتقال إلى الفريق المدريدي، للعب دور الرجل الأول فى الميرنجي عن المرحلة القادمة، خاصة أن الظروف فى الفريق الإسباني ممهدة لذلك فى الوقت الحالي.

ويري صلاح بأنه قادرا على تكوين ثلاثي هجومي مرعب فى ريال مدريد رفقة فينيسيوس وبنزيما حال الإنتقال إلى الفريق الملكي، على عكس باريس الذي تتصدر به العديد من المشاكل فى الآونة الأخيرة، فى ظل غموض الرؤية فى موقف الراحلين بنهاية الموسم.



صلاح يرحل عن ليفربول بنهاية الموسم

ويبدو أن مسئولي ليفربول قد استسلموا للأمر الواقع بضرورة رحيل صلاح فى الفترة الحالية، على أن يقوم الفريق بإستثمار المبلغ المالي الضخم الذي سيباع به اللاعب، وإستقدام العديد من الوجوه الشابة فى الصيف، لبدأ مشروع جديد بالفريق، وإتباع سياسة الإحلال والتجديد.

حيث يظن مسئولي ليفربول أن الفترة القادمة ستشهد جفاف بشكل كبير على صعيد البطولات، بعدما خسر الفريق هذا الموسم فرص المنافسة على أيا من الألقاب فى منتصف الموسم فقط.