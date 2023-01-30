سبعة قتلى في غارة على «قافلة للميليشيات الإيرانية» في شرق سوريا

30 يناير , 2023
صورة تظهر جزءاً من السياج الحدودي بين مرتفعات الجولان (أ ف ب).
قُتل سبعة أشخاص في غارة استهدفت ليل الأحد الإثنين «قافلة شاحنات تبريد لميليشيات إيرانية» في شرق سوريا فور دخولها من العراق المجاور، ما أدى إلى تدميرها، وفق ما ذكر صباح الاثنين المرصد السوري لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أنها كانت تنقل أسلحة إيرانية.
وأحصى المرصد مقتل «سبعة من سائقي الشاحنات ومرافقيهم من جنسيات غير سورية»، في الغارة التي شنتها «طائرات مجهولة» واستهدفت الشاحنات في ريف مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي.
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