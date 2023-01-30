شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 28 قتيلا و150 مصابا في انفجار بمسجد بمدينة بيشاور الباكستانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الشرطة الباكستانية، الإثنين، وقوع انفجار في مسجد بمدينة بيشاور، القريبة من الحدود مع أفغانستان، مؤكدة انهيار جزء من المبنى، فيما لا يزال بعض الأشخاص تحت الأنقاض.

28 قتيلا و150 مصابا في انفجار بمسجد بمدينة بيشاور الباكستانية

وقالت وسائل إعلام محلية، إن عدد قتلى انفجار بيشاور الباكستانية ارتفع إلى 28 قتيلًا وأكثر من 150 جريحًا.

وكان محمد عاصم، المتحدث باسم مستشفى ليدي ريدينغ في بيشاور، قال إنهم استقبلوا 70 مصابا، بعضهم في حالة حرجة، جراء الانفجار الذي استهدف مسجدا في بيشاور.

يأتي ذلك، فيما لم تتبن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.