شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف روسي على خيرسون وخاركيف (الحصيلة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية، أوليه سينيهوبوف، إن صاروخا سقط على مبنى سكني، الأحد، في مدينة خاركيف، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 3 وإلحاق أضرار واسعة النطاق.

قصف روسي على خيرسون وخاركيف (الحصيلة)

وأظهرت صورة لرويترز من مكان الحادث حريقا يلتهم جزءا من مبنى سكني في ثاني كبرى المدن الأوكرانية من حيث عدد السكان.

وقال الحاكم إن الهجوم وقع في منطقة كييف بوسط المدينة.



وأضاف على موقع المراسلة تليغرام: "أصيب ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة. للأسف لقيت امرأة مسنة حتفها.. كان زوجها في مكان قريب عندما وقعت الضربة ونجا بأعجوبة من التعرض لإصابات خطيرة".

وقال سينيهوبوف لوسائل الإعلام إن فرق الإنقاذ تبحث عن امرأة مسنة أخرى مفقودة ربما تكون تحت الأنقاض الناجمة عن الضربة.

ونقلت وسائل الإعلام عنه القول "الطابق الرابع دُمر. هذا مبنى قديم.. نعلم أن الطابقين الثاني والثالث لحقت بهما أضرار جسيمة..."

من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن قصفًا روسيًا على خيرسون أدى إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 6 آخرين.

وفي مداخلته اليومية عبر الفيديو مساء، قال زيلينسكي إن "الجيش الروسي قصف خيرسون بوحشية طوال اليوم. أصيب مستشفى ومكتب بريد ومحطة حافلات بأضرار. أصيبت ممرضتان في المستشفى. في المجموع، هناك ستة جرحى وثلاثة قتلى".